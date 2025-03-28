ماكرون وعون والشرع يعقدون اجتماعا اليوم الجمعة

وأوضحت أن الاجتماع "فرصة لرؤساء الدول الثلاث لمناقشة قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية"، حيث أدت التوترات إلى اشتباكات على الحدود.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أنها تريد العمل من أجل "استعادة سيادة لبنان وسوريا".
يذكر أن الرئيس ماكرون زار بيروت في يناير الماضي، حيث التقى بالرئيس اللبناني وأكد دعم فرنسا للبنان في تعزيز سيادته واستقراره السياسي، مع التركيز على زيادة قوة الجيش اللبناني.
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