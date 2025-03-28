ماكرون وعون والشرع يعقدون اجتماعا اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون سيعقدان يوم الجمعة اجتماعا عبر الفيديو مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

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