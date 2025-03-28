الجمعة 2025-03-28 04:32 ص
 

ماكرون وعون والشرع يعقدون اجتماعا اليوم الجمعة

الرئيسان اللبناني والفرنسي
الرئيسان اللبناني والفرنسي
 
الجمعة، 28-03-2025 04:01 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزيف عون سيعقدان يوم الجمعة اجتماعا عبر الفيديو مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

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وقالت الرئاسة الفرنسية إن هدف الاجتماع تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين الدول الثلاث.

وأوضحت أن الاجتماع "فرصة لرؤساء الدول الثلاث لمناقشة قضية الأمن على الحدود السورية اللبنانية"، حيث أدت التوترات إلى اشتباكات على الحدود.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أنها تريد العمل من أجل "استعادة سيادة لبنان وسوريا".

يذكر أن الرئيس ماكرون زار بيروت في يناير الماضي، حيث التقى بالرئيس اللبناني وأكد دعم فرنسا للبنان في تعزيز سيادته واستقراره السياسي، مع التركيز على زيادة قوة الجيش اللبناني. 

 
gnews

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