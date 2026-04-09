ماكرون: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان ليكون "مستداما"

الوكيل الإخباري- شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان الأربعاء على ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لبنان، وهو "شرط أساسي" لكي يكون الاتفاق "مستداما".





وقال ماكرون على منصة إكس "أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان. هذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار هذا مستداما" فيما أسفرت غارات إسرائيلية متزامنة الأربعاء على لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا وإصابة 890 آخرين.



وماكرون هو أول رئيس غربي يتحدث مع الرئيس الإيراني منذ إعلان وقف إطلاق النار ليل الثلاثاء، في مكالمة هاتفية هي الرابعة بينهما منذ بدء الحرب في إيران في 28 شباط.



وأضاف الرئيس الفرنسي أن وقف إطلاق النار "يجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة لضمان سلامة الجميع في الشرق الأوسط".



وأوضح "يجب أن يتطرّق أي اتفاق إلى المخاوف التي يثيرها برنامجا إيران النووي والصاروخي البالستي، بالإضافة إلى سياساتها الإقليمية وإجراءاتها التي تعرقل الملاحة في مضيق هرمز".





