ماكرون يؤكد رغبته في إطلاق سلسلة اعترافات بدولة فلسطينية

11:12 م

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الوكيل الإخباري- أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين رغبته في إطلاق "سلسلة اعترافات" بدولة فلسطينية وإسرائيل، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في حزيران/يونيو في نيويورك. اضافة اعلان





وقال ماكرون خلال زيارته معرضا مخصّصا لغزة في معهد العالم العربي "ما نريد أن نطلقه هو سلسلة من الاعترافات الأخرى (بالدولة الفلسطينية) وأيضا اعتراف بإسرائيل من قبل الدول التي لا تفعل ذلك حاليا"، مضيفا أنّه سيناقش هذا الموضوع الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



ويعترف نحو 150 بلدا بالدولة الفلسطينية. وفي أيار 2024 اتّخذت الخطوة كل من أيرلندا والنروج وإسبانيا، وكذلك فعلت سلوفينيا في حزيران.