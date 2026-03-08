الإثنين 2026-03-09 01:04 ص

ماكرون يتحدث هاتفيا إلى ترامب وبيزشكيان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الأحد، 08-03-2026 11:12 م

الوكيل الإخباري-   تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا الأحد، إلى كل من نظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عشية توجّهه إلى قبرص في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي، وهو أول مسؤول غربي يتحدث إلى بيزشكيان منذ اندلاع الحرب، في منشور على منصة إكس "شدّدت على ضرورة أن توقف إيران فورا ضرباتها ضد دول المنطقة".


ولفت النظر إلى أنه "يتعين على إيران أيضا ضمان حرية الملاحة عبر وضع حد لإغلاقها مضيق هرمز".
ولم يكشف ماكرون أي تفاصيل على صلة بالمحادثة مع ترامب.

 
 


