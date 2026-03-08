ماكرون يتحدث هاتفيا إلى ترامب وبيزشكيان

وقال الرئيس الفرنسي، وهو أول مسؤول غربي يتحدث إلى بيزشكيان منذ اندلاع الحرب، في منشور على منصة إكس "شدّدت على ضرورة أن توقف إيران فورا ضرباتها ضد دول المنطقة".
ولفت النظر إلى أنه "يتعين على إيران أيضا ضمان حرية الملاحة عبر وضع حد لإغلاقها مضيق هرمز".
ولم يكشف ماكرون أي تفاصيل على صلة بالمحادثة مع ترامب.
