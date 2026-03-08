ماكرون يتحدث هاتفيا إلى ترامب وبيزشكيان

الوكيل الإخباري- تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا الأحد، إلى كل من نظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان، عشية توجّهه إلى قبرص في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الفرنسي، وهو أول مسؤول غربي يتحدث إلى بيزشكيان منذ اندلاع الحرب، في منشور على منصة إكس "شدّدت على ضرورة أن توقف إيران فورا ضرباتها ضد دول المنطقة".