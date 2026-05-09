ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية لافتتاح جامعة فرنكوفونية

الوكيل الإخباري- يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاسكندرية السبت، في مستهل جولة إفريقية يفتتح خلالها جامعة فرنكوفونية في المدينة المصرية، وذلك قبيل محطة ثانية في كينيا لحضور قمة فرنسية إفريقية هي الأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية.





ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، "لتعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين فرنسا ومصر" وبحث "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط"، وفقا لبيان قصر الإليزيه.



ويسعى ماكرون مع بريطانيا إلى إطلاق "تحالف بحري" من الدول غير المنخرطة في الحرب لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان مرور آمن للسفن.



وسيفتتح الزعيمان بعد ذلك الحرم الجامعي الجديد "العصري" لجامعة سنجور الفرنكوفونية في برج العرب.





