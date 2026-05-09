السبت 2026-05-09 11:38 ص

ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية لافتتاح جامعة فرنكوفونية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
السبت، 09-05-2026 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاسكندرية السبت، في مستهل جولة إفريقية يفتتح خلالها جامعة فرنكوفونية في المدينة المصرية، وذلك قبيل محطة ثانية في كينيا لحضور قمة فرنسية إفريقية هي الأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، "لتعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين فرنسا ومصر" وبحث "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط"، وفقا لبيان قصر الإليزيه.

ويسعى ماكرون مع بريطانيا إلى إطلاق "تحالف بحري" من الدول غير المنخرطة في الحرب لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان مرور آمن للسفن.

وسيفتتح الزعيمان بعد ذلك الحرم الجامعي الجديد "العصري" لجامعة سنجور الفرنكوفونية في برج العرب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"صحة غزة": 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

فلسطين صحة غزة: 5 شهداء و15 جريحا خلال الساعات الماضية

جانب من المضبوطات.

أخبار محلية الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تعاملت مع 15 نزاعا عماليا في الربع الأول من 2026

نمو صادرات "صناعة عمّان" بنسبة 9.2% بالثلث الأول من 2026

اقتصاد محلي نمو صادرات "صناعة عمّان" بنسبة 9.2% بالثلث الأول من 2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء 9 قرى جنوب لبنان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو

عربي ودولي ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية لافتتاح جامعة فرنكوفونية

%57 نسبة ارتفاع زوار جبل القلعة خلال شهرين

أخبار محلية %57 نسبة ارتفاع زوار جبل القلعة خلال شهرين



 
 






الأكثر مشاهدة

 