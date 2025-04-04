ماكرون يتوجه إلى العريش الثلاثاء تأكيدا على أهمية وقف إطلاق النار في غزة

12:46 ص

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الوكيل الإخباري- يتوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، خلال زيارة سيجريها إلى مصر، إلى مدينة العريش التي تبعد 50 كلم عن قطاع غزة، للقاء جهات فاعلة إنسانية وأمنية وذلك تأكيدا على أهمية "وقف إطلاق النار"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه الخميس. اضافة اعلان





وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيلتقي في ميناء العريش وهو قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، أفراد طواقم منظمات غير حكومية فرنسية وأممية والهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين.



وسيلتقي ماكرون أيضا، وفق المصدر نفسه، عناصر أمن فرنسيين عاملين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود والتي من المفترض أن يتم نشرها في رفح.



ومن المتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي مساء الأحد، إلى القاهرة حيث سيعقد صبيحة اليوم التالي اجتماعا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتوسّع هذا الاجتماع الثنائي ليشمل عددا من الوزراء.



وسيرافق ماكرون في زيارته إلى مصر وزراء الخارجية جان-نويل بارو، والقوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.



وسيتخلل الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات النقل والصحة والطاقة المتجدّدة، فضلا عن اتفاقيات بين جامعات من كلا البلدين.



كما سيحظى الرئيس الفرنسي بزيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في تمّوز المقبل.



