ماكرون يحث إيران والولايات المتحدة على خفض التصعيد وسط توتر مضيق هرمز

07:23 م

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، الولايات المتحدة وإيران إلى خفض التصعيد وسط تصاعد التوتر في مطلع الأسبوع بشأن مضيق هرمز.





وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك "موقفنا ثابت. نحتاج إلى تسوية الأمور عبر القنوات الدبلوماسية. يجب على الجميع التزام الهدوء".



وتواصل الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية، بينما رفعت إيران حصارها لمضيق هرمز قبل أن تعاود فرضه على المضيق، الذي يمر عبره عادة نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال في العالم.



وأضاف ماكرون أن فرنسا لم تكن مستهدفة تحديدا في المضيق بعد أن أطلقت إيران النار على سفن السبت، من بينها سفينة حاويات تابعة لشركة (سي.إم.إيه سي.جي.إم). ووصفت الشركة تلك الطلقات بأنها "تحذيرية" وقالت في ذلك الوقت إن الطاقم لم يتعرض لأذى.





