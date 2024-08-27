 
الثلاثاء 2024-08-27 06:40 م
 

 

ماكرون يخوض معركة شاقة بحثا عن حكومة جديدة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
الثلاثاء، 27-08-2024 05:23 م
الوكيل الإخباري-   يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معركة شاقة اليوم الثلاثاء لبدء محادثات بشأن حكومة جديدة في فرنسا في ظل أجواء سياسية تزداد توترا، بعد رفض اليسار المشاركة إثر رفضه لمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء.اضافة اعلان


فبعد أكثر من 7 أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي كلفت حلفاءه الأغلبية النسبية، لم يعين ماكرون رئيس وزراء جديدا ليحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويجري اليوم محادثات جديدة مع الأحزاب الرئيسية لإنهاء الجمود السياسي.
 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

شي إن

أخبار محلية 'شي إن' تحذر الأردنيين

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين الهجمات الإرهابية جنوب غربي باكستان

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

فلسطين طاقم طبي إندونيسي ينضم لعملية “الفارس الشهم 3” ويشارك في جهود المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية "المستقلة للانتخاب" تنشر تفاصيل مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تؤكد ضرورة الالتزام بالأسعار المعتمدة للكتب المدرسية

إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يخوض معركة شاقة بحثا عن حكومة جديدة

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين نتنياهو: نعمل على إعادة المختطفين بالمفاوضات وعمليات التحرير

غالانت

فلسطين غالانت: تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي



 


الأكثر مشاهدة