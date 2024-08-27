ماكرون يخوض معركة شاقة بحثا عن حكومة جديدة

05:23 م

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الوكيل الإخباري- يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معركة شاقة اليوم الثلاثاء لبدء محادثات بشأن حكومة جديدة في فرنسا في ظل أجواء سياسية تزداد توترا، بعد رفض اليسار المشاركة إثر رفضه لمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء. اضافة اعلان





فبعد أكثر من 7 أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي كلفت حلفاءه الأغلبية النسبية، لم يعين ماكرون رئيس وزراء جديدا ليحل محل حكومة تصريف الأعمال الحالية، ويجري اليوم محادثات جديدة مع الأحزاب الرئيسية لإنهاء الجمود السياسي.

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