السبت 2026-02-28 06:49 م

ماكرون يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب الهجوم على إيران

ماكرون يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب الهجوم على إيران
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
السبت، 28-02-2026 04:10 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد.اضافة اعلان


وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "التصعيد الحالي يُشكل خطرا على الجميع، وينبغي أن يتوقف".

وحذر من أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل "عواقب وخيمة" على الأمن الدولي، معتبرا أن إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض "بحسن نية" لإنهاء برنامجها النووي والبالستي وخطواتها "المزعزعة للاستقرار" الإقليمي.

وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

عربي ودولي بيان عاجل صادر عن وزارة الدفاع الإماراتية

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

عربي ودولي خلّفت إصابات .. مسيّرة تستهدف مطار الكويت الدولي

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي كلمة مرتقبة للخامنئي بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

إعلان هام صادر عن باكستان

عربي ودولي إعلان هام صادر عن باكستان

بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

عربي ودولي بوتين يعقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الروسي لبحث حرب إيران

الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

عربي ودولي الصواريخ الإيرانية: أرقام ومديات تكشف حجم القوة

الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران

عربي ودولي الكشف عن مصير الخميني بعد الضربات الجوية على طهران



 






الأكثر مشاهدة