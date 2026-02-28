ماكرون يدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب الهجوم على إيران

04:10 م

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد. اضافة اعلان





وكتب ماكرون عبر منصة "إكس": "فرنسا تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي"، مشيرا إلى أن "التصعيد الحالي يُشكل خطرا على الجميع، وينبغي أن يتوقف".



وحذر من أن اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يحمل "عواقب وخيمة" على الأمن الدولي، معتبرا أن إيران ليس أمامها من خيار سوى التفاوض "بحسن نية" لإنهاء برنامجها النووي والبالستي وخطواتها "المزعزعة للاستقرار" الإقليمي.



وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.



كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عقب تفعيل التنبيهات في جميع أنحاء البلاد، أنه "نظراً للوضع الأمني، يُرجى تحديد المكان الآمن الأمثل بالقرب منكم، وتثبيت تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، وتجنب السفر غير الضروري. استمروا في اتباع التعليمات ومتابعة المعلومات عبر القنوات الرسمية".





