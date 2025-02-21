ماكرون يدعو إلى الاتفاق على خطة "دفاع شاملة" لحماية أوروبا

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الاتفاق على خطة "دفاع ضخمة" بسبب حالة عدم اليقين من استمرار دعم الولايات المتحدة لحلف "الناتو".

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