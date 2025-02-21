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ماكرون يدعو إلى الاتفاق على خطة "دفاع شاملة" لحماية أوروبا

ماكرون
ماكرون
الجمعة، 21-02-2025 02:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الاتفاق على خطة "دفاع ضخمة" بسبب حالة عدم اليقين من استمرار دعم الولايات المتحدة لحلف "الناتو".

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وأشار ماكرون في رده على أسئلة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هناك "قلقا بين الأوروبيين حول استئناف المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، فضلا عن عدم اليقين من استمرار دعم واشنطن لحلف الناتو، الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بشكل أكبر في أمنه".

 
gnews

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