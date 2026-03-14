ماكرون يدعو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان ويعرض استضافتها في باريس

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع السلطات اللبنانية، عارضًا استضافة هذه المحادثات في العاصمة الفرنسية باريس.





وأكد أن فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.



وعبر منصة "إكس"، قال ماكرون إنه أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددا على أن "كل ما يجب فعله هو منع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى".



وأضاف أن "حزب الله يجب أن يوقف فورا مساره التصعيدي"، داعيا في الوقت ذاته إسرائيل إلى "التخلي عن أي هجوم واسع ووقف ضرباتها المكثفة"، في ظل نزوح مئات آلاف الأشخاص جراء القصف.



وأشار ماكرون إلى أن السلطات التنفيذية في لبنان أبدت استعدادها لإجراء مناقشات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة أن تكون "جميع مكونات البلاد ممثلة فيها"، داعيا إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة لبدء محادثات ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم.







