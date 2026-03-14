الإثنين 2026-03-16 06:56 م

ماكرون يدعو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان ويعرض استضافتها في باريس

ماكرون يدعو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان ويعرض استضافتها في باريس
ماكرون يدعو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان ويعرض استضافتها في باريس
 
السبت، 14-03-2026 04:52 م
الوكيل الإخباري-  دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء "محادثات مباشرة" مع السلطات اللبنانية، عارضًا استضافة هذه المحادثات في العاصمة الفرنسية باريس.اضافة اعلان


وأكد أن فرنسا مستعدة لتسهيل محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وعبر منصة "إكس"، قال ماكرون إنه أجرى اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددا على أن "كل ما يجب فعله هو منع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى".

وأضاف أن "حزب الله يجب أن يوقف فورا مساره التصعيدي"، داعيا في الوقت ذاته إسرائيل إلى "التخلي عن أي هجوم واسع ووقف ضرباتها المكثفة"، في ظل نزوح مئات آلاف الأشخاص جراء القصف.

وأشار ماكرون إلى أن السلطات التنفيذية في لبنان أبدت استعدادها لإجراء مناقشات مباشرة مع إسرائيل، مؤكدا ضرورة أن تكون "جميع مكونات البلاد ممثلة فيها"، داعيا إسرائيل إلى اغتنام هذه الفرصة لبدء محادثات ووقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






الأكثر مشاهدة