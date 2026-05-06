الأربعاء 2026-05-06 11:57 م

ماكرون يدعو إيران لدعم مبادرة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
 
الأربعاء، 06-05-2026 10:58 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه أجرى مزيدا من المحادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد خلالها مجددا أهمية السماح بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

اضافة اعلان


وأضاف ماكرون أنه شجع الرئيس الإيراني على النظر في خطط فرنسا وبريطانيا لتشكيل بعثة دولية لوضع الأسس اللازمة للمرور الآمن عبر مضيق هرمز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

20 فائزًا إلى كأس العالم… والحلم مستمر مع ماكدونالدز الأردن

أخبار الشركات 20 فائزًا إلى كأس العالم… والحلم مستمر مع ماكدونالدز الأردن

ب

عربي ودولي ترامب: محادثات جيدة للغاية مع إيران خلال 24 ساعة الماضية

مديرية الأمن العام تطلق الدورة الثانية من "الشرطي الصغير" في عدد من مدارس المملكة

خاص بالوكيل جريمة مروّعة في عمّان .. شاب يقتل شقيقته داخل منزل العائلة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي ماكرون يدعو إيران لدعم مبادرة دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

قصف عنيف على الضاحية الجنوبية

عربي ودولي قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

الملكة تشارك مجموعة من الشباب المسير في سحم الكفارات وتطلع على مبادرات مجتمعية

أخبار محلية الملكة تشارك مجموعة من الشباب المسير في سحم الكفارات وتطلع على مبادرات مجتمعية

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي "الخارجية الإماراتية": علاقاتنا الدولية شأن سيادي ولا نقبل التهديد أو التدخل

دان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعين في المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة بطائرتين مسيّرتين قادمتين من جمهورية العراق الشقيق. وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامن

أخبار محلية الأردن وتركيا يشددان على ضرورة التوصل إلى حل شامل بين واشنطن وطهران



 
 






الأكثر مشاهدة

 