ماكرون يدعو الجيش الفرنسي إلى الاستعداد للحروب

وقال ماكرون خلال خطابه التقليدي للقوات المسلحة للبلاد عشية يوم الباستيل (العيد الوطني الفرنسي): "علينا أن نستعد للحروب القادمة. لكن يجب أن ندرك أن قدرتنا على خوضها ستعتمد على وضعنا الحالي. إن حروب اليوم بالذات هي التي يجب أن ننتصر فيها".
ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية في وقت سابق عن مسؤول رفيع المستوى في الناتو قوله إن الحلف لم يعثر على أي مؤشرات تؤكد استعداد روسيا للدخول في صراع مع الحلف.
وجدير بالذكر أن كبار المسؤولين الروس بما في ذلك رئيس الدولة فلاديمير بوتين، طالما أكدوا أن روسيا لا تنوي الاعتداء على أي دولة أوروبية وأن أعضاء "الناتو" يبررون استعدادات الحلف لصراع كبير بادعاء كاذب حول وجود تهديد قادم من روسيا.
من جانبه أفاد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف بأن حلف شمال الأطلسي نفسه، يخطط للحرب مع روسيا بحلول عام 2030.
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