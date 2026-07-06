ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

11:33 م

الوكيل الإخباري- زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الاثنين الجامع الأموي في دمشق برفقة نظيره السوري أحمد الشرع، وذلك بعيد وصوله إلى سوريا في أول زيارة لرئيس دولة غربية كبرى منذ تولي الشرع السلطة أواخر العام 2024. اضافة اعلان





وبعد عشاء في مطعم بدمشق القديمة، توجه الرئيسان إلى الجامع الأموي، أحد أشهر المساجد في العالم الإسلامي.



بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له، ‏الإثنين، زيارة رسمية إلى سوريا.‏



وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ‌‏في استقبال الرئيس ماكرون والوفد المرافق له لدى ‌‏وصولهم إلى مطار دمشق الدولي‎.‎



وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، ‏وتجسد انتقال العلاقات السورية ـ الفرنسية إلى مرحلة ‌‏جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.‏



وخلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء، سيدعو ماكرون، وفق ما أفاد قصر الإليزيه للصحافيين، إلى "سوريا حرة وتعددية تحترم جميع مكوناتها"، وتضطلع بـ"دور في تهدئة التوترات" في الشرق الأوسط.



وقالت الرئاسة السورية، إنّ ماكرون يرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية.









