ماكرون يستبعد الاستقالة

الوكيل الاخباري - استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاستقالة من منصبه قبل انتهاء ولايته الحالية عام 2027، وذلك على الرغم من الهزيمة التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا وفي انتخابات البرلمان الأوروبي.





وفي مقابلة مع القناة الفرنسية الثانية (حكومية) هي الأولى منذ الانتخابات التشريعية التي جرت على جولتين في 30 يونيو/حزيران والسابع من يوليو/تموز، أقر ماكرون بهزيمة معسكره "تحالف معا" (تيار الوسط) في الانتخابات البرلمانية المحلية والأوروبية .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

