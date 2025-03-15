ماكرون يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون في 28 آذار في باريس

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه سيستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون في باريس في 28 آذار/مارس، في مؤشر جديد يدل على التزام فرنسا "الكامل" تجاه "تعافي" لبنان و"سيادته". اضافة اعلان





وجاء الإعلان في منشور على منصة إكس تطرّق فيه الرئيس الفرنسي إلى فحوى محادثة هاتفية جرت بينه وبين رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مهنئا إياه "على العمل الذي يؤديه مع الحكومة لتعزيز وحدة لبنان وأمنه واستقراره".



وقال ماكرون "ناقشنا آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات التي تتطلبها. هذا العمل ضروري للبنان وللمنطقة بأسرها".



وأضاف "التزام فرنسا تجاه لبنان لا يزال كاملا، من أجل تعافيه ومن أجل سيادته".