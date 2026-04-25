السبت 2026-04-25 08:00 م

ماكرون يشدد على الجهود المبذولة لإعادة فتح هرمز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
السبت، 25-04-2026 05:55 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت، أنه يركز على الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز من حدوث نقص عالمي في الطاقة إذا استمرت الحرب على إيران خلال الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، إن القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة.


وأضاف "هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة بما يتماشى مع القانون الدولي ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجيا إلى طبيعتها".

 
 


