ماكرون يطلب من الشرع حماية جميع السوريين من دون استثناء

وشدّد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع على ضرورة ضمان "ملاحقة ومحاكمة مرتكبي" أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخرا، ومرتكبي "المجازر" بحق العلويين في آذار/مارس، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم".
الى ذلك، أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة "الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية" إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.
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