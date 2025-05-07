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ماكرون يطلب من الشرع حماية جميع السوريين من دون استثناء

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس السوري أحمد الشرع
 
الأربعاء، 07-05-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الى القيام بكل الممكن "لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء"، وذلك خلال استضافته في باريس الأربعاء في أول زيارة له الى دولة غربية.اضافة اعلان


وشدّد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع على ضرورة ضمان "ملاحقة ومحاكمة مرتكبي" أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخرا، ومرتكبي "المجازر" بحق العلويين في آذار/مارس، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم".

الى ذلك، أعرب ماكرون عن تأييده لمواصلة "الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية" إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.
 
gnews

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