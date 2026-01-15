ماكرون يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة غرينلاند وإيران

وقال ماكرون، في رسالة على منصة إكس خلال الليل، إن مجموعة أولى من العسكريين الفرنسيين توجهت بالفعل إلى غرينلاند للمشاركة في مناورة تنظمها الدنمارك وغرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك.
ومن المقرر أن يبدأ اجتماع الأزمة، الذي أكده مسؤول فرنسي، في الساعة 0700 بتوقيت غرينتش. وكانت وكالة فرانس برس أول من نشر خبرا عن الاجتماع.
وبدأت دول متحالفة مع الدنمارك بما في ذلك ألمانيا والنرويج والسويد في نشر قواتها في غرينلاند في استعراض لدعم كوبنهاجن ونوك.
وبدأ نشر القوات بالتزامن مع اجتماع مهم بين مسؤولين أميركيين ودنماركيين ومن غرينلاند، والذي كشف عن استمرار وجود خلافات جوهرية، وربما مستعصية، بين رؤية واشنطن وكوبنهاجن ونوك لمستقبل الجزيرة.
وقال ماكرون في منشوره على منصة إكس: "بناء على طلب الدنمارك، قررت أن تشارك فرنسا في المناورات المشتركة التي تنظمها الدنمارك في غرينلاند... العناصر العسكرية الفرنسية الأولى في طريقها بالفعل. وستتبعها عناصر أخرى".
