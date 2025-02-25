ماكرون يعلن تأييده استئناف الحوار مع بوتين بشأن أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، دعمه استئناف الحوار بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن تسوية النزاع يجب أن تشترط توفير ضمانات أمنية لكييف.

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