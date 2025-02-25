ماكرون يعلن تأييده استئناف الحوار مع بوتين بشأن أوكرانيا

وأضاف الرئيس الفرنسي بعد لقائه في واشنطن مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب: "نحن نريد السلام. لكن هذا السلام لا يمكن أن يعني استسلام أوكرانيا أو وقف إطلاق النار دون ضمانات".
ووصف ماكرون مصادرة الأصول الروسية المجمدة بأنها إجراء يتعارض مع القانون الدولي. وأكد أن هذه الأصول لا يمكن مصادرتها لهذا السبب.
من جانبه، أعلن ترامب اليوم أن النزاع في أوكرانيا يمكن تسويته في الأسابيع المقبلة، كما ذكر أن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع كييف سيتم توقيعها "قريبا جدا".
بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ليست مهتمة باتفاقية الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن الموارد، وأوضح أن روسيا تمتلك كميات أكبر من المعادن الأرضية النادرة، وأن موسكو ستكون "سعيدة بالعمل" مع واشنطن في هذا المجال.
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