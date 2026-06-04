ماكرون يعلن تأييد فرنسا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها "مستعدة للمضي قدما في هذا المسار" ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة.

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