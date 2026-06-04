ماكرون يعلن تأييد فرنسا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في مونتينيغرو: "نحن ندعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأي شيء يساهم في استعادة السلام ومكافحة النشاطات (..) وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه بشكل كامل".
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