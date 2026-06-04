الخميس 2026-06-04 05:26 م

ماكرون يعلن تأييد فرنسا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس أن البحرية الفرنسية اعتلت أمس الأحد ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم (تاجور). وأضاف "جرت هذه العملية في المحيط الأطلسي، في أعالي
إيمانويل ماكرون
 
الخميس، 04-06-2026 05:15 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن فرنسا تدعم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد إعلانه في واشنطن، وأنها "مستعدة للمضي قدما في هذا المسار" ضمن آلية التنسيق التي أنشئت مع الولايات المتحدة.

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في مونتينيغرو: "نحن ندعم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وأي شيء يساهم في استعادة السلام ومكافحة النشاطات (..) وترسيخ سيادة لبنان ووحدة أراضيه بشكل كامل".

 
 


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