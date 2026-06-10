ماكرون يعلن دعوة قادة مصر والسعودية وقطر والإمارات إلى قمة مجموعة السبع

وقال الرئيس الفرنسي خلال لقائه ممثلين للمجتمع المدني في الإليزيه إن النقاش سيتناول إغلاق مضيق هرمز والذي "له تأثير فعلي على اقتصاداتنا" بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، و"المفاوضات حول إيران"، مشددا على "الأهمية الكبيرة" لمحاولة "إيجاد سبل للتعاون".
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