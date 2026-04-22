الأربعاء 2026-04-22 05:14 م

ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في لبنان

الأربعاء، 22-04-2026 05:02 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، عن وفاة جندي فرنسي ثان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) متأثرا بجروحه بعد إصابته في جنوب لبنان.

وقال ماكرون إن أنيسيه جيراردان الذي نُقل الاثنين إلى فرنسا بعد إصابته البالغة في لبنان "توفي هذا الصباح متأثرا بجروحه".

 
 


عربي ودولي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: ماكرون يخنق اقتصاد البلاد

اليونيفيل

أخبار محلية الدوريات الخارجية : 12 إصابة بحادث تدهور باص - صورة

أخبار الشركات جورامكو تتصدر قطاع صيانة الطائرات كأول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتحول بالكامل إلى العمليات اللاورقية

أخبار محلية حملات أمنية تفضي للقبض على 16 مطلوبا ومشبوها وتاجرا بقضايا المخدرات

أخبار محلية السعودية: استكمال دراسة الربط السككي مع تركيا عبر الأردن وسوريا قريباً

أخبار محلية الحاج توفيق: ارتفاع الشحن والطلب العالمي وراء زيادة أسعار اللحوم

ضبط وردم بئر مخالف في الرمثا يبيع المياه

أخبار محلية ضبط وردم بئر مخالف في الرمثا يبيع المياه



 
 






