ماكرون يكشف عن اتفاق مع السعودية لدعم الجيش اللبناني

وفي حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية، أشار ماكرون إلى أنه تم الاتفاق أيضا على "العمل للحل السياسي والقيام بدور فعال من أجل تحقيق النصاب لجلسة انتخاب رئيس في 9 يناير"، معربا عن أمله بأن يتم انتخاب رئيس في اليوم نفسه.
وأفاد بأنه "تناول موضوع لبنان مطولا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأنه سيناقش معه أيضا خريطة طريق لدعم الجيش وتعزيزه لكي يتمكن ليس فقط من الانتشار في الجنوب، ولكن أيضا لتمكينه من زيادة عناصره وتجهيزاته، وهو أحد أهدافنا التي نعمل عليها مع السعودية وأيضا حول إعادة الإعمار في لبنان".
وشدد ماكرون على أن "الأولوية هي لدعم الاستقرار ووقف إطلاق النار وعودة النازحين إلى قراهم في وضع آمن. وبعد ذلك يمكننا التكلم عن إعادة الإعمار مع البنك الدولي"، معلنا أنه "بعد ذلك سيعقد مؤتمرا لإعادة الإعمار، لكن الآن تجميد وقف إطلاق النار وعودة النازحين".
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