ماليزيا تعلن عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الجمعة، عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين.

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وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تنسق مع اليابان لعقد الاجتماع الوزاري الرابع لمؤتمر التعاون الإقليمي بشأن آسيا وأفريقيا (CEAPAD IV) في ماليزيا هذا العام، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس الدور الاستباقي لماليزيا في تأمين الدعم الدولي وتعزيز التعاون لضمان استدامة جهود إعادة الإعمار في فلسطين وتأثيرها