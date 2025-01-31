 
الجمعة 2025-01-31 11:42 م
 

ماليزيا تعلن عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين

ماليزيا
ماليزيا
الجمعة، 31-01-2025 11:33 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الخارجية الماليزية اليوم الجمعة، عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين.

اضافة اعلان


وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تنسق مع اليابان لعقد الاجتماع الوزاري الرابع لمؤتمر التعاون الإقليمي بشأن آسيا وأفريقيا (CEAPAD IV) في ماليزيا هذا العام، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس الدور الاستباقي لماليزيا في تأمين الدعم الدولي وتعزيز التعاون لضمان استدامة جهود إعادة الإعمار في فلسطين وتأثيرها


وتابعت، أن عقد المؤتمر يأتي تمشيا مع البيان الأخير الذي أدلى به رئيس الوزراء داتو سيري أنور إبراهيم بشأن الحاجة الملحة لتسريع الجهود لإعادة الإعمار في فلسطين.

 
gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : 3 وفيات و4 اصابات بحادث تدهور مركبة بالأغوار الجنوبية

ماليزيا

عربي ودولي ماليزيا تعلن عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام

القاهرة

أخبار محلية اجتماع أردني مصري قطري سعودي إماراتي فلسطيني في القاهرة

إربد

أخبار محلية حوارية ثقافية حول لوحة الموناليزا في مركز إربد الثقافي

أم قيس

أخبار محلية 79 ألف زائر لقرية أم قيس خلال عام 2024

وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

أخبار محلية وزير الثقافة يحاضر في كلية الدفاع الوطنية الملكية

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية



 




الأكثر مشاهدة