ماليزيا تعلن عن عقد مؤتمر لدعم جهود إعادة الإعمار في فلسطين

وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنها تنسق مع اليابان لعقد الاجتماع الوزاري الرابع لمؤتمر التعاون الإقليمي بشأن آسيا وأفريقيا (CEAPAD IV) في ماليزيا هذا العام، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعكس الدور الاستباقي لماليزيا في تأمين الدعم الدولي وتعزيز التعاون لضمان استدامة جهود إعادة الإعمار في فلسطين وتأثيرها
وتابعت، أن عقد المؤتمر يأتي تمشيا مع البيان الأخير الذي أدلى به رئيس الوزراء داتو سيري أنور إبراهيم بشأن الحاجة الملحة لتسريع الجهود لإعادة الإعمار في فلسطين.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تأمل بأن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار إلى إقامة دولة فلسطينية
-
الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ
-
ابن خالة بشار الأسد بقبضة الأمن
-
الكرملين: مجموعة البريكس لا تنوي إنشاء عملة مشتركة
-
الجامعة العربية تجري تحضيراتها للقمة العربية المقبلة بالعراق
-
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعبر عن قلقها إزاء قانون إسرائيلي بشأن الأونروا
-
الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع
-
ترامب: سنتخذ قرارا بشأن وجود قواتنا في سوريا