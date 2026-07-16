ماليزيا: لا نعترف بإسرائيل.. والترحيل الفوري لأي إسرائيلي يرصد على أراضينا

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن أي إسرائيلي يتم رصده في ماليزيا سيرحل فورا على خلفية التحقيقات بتورط مواطن إسرائيلي في إدارة مجمع سكني خاص بولاية جوهر.



ووفقا لصحيفة "فري ماليزيا توداي"، شدد أنور على أن الأجهزة المعنية تدرس هذه الادعاءات بدقة، مؤكدا أن الحكومة لن تتسامح معها إذا ثبتت صحتها، وقال في تصريحه: "لا نعترف بإسرائيل، وأي إسرائيلي يكتشف وجوده سيرحل دون تردد".

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تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تمنع دخول حاملي الجوازات الإسرائيلية إلا بموافقات استثنائية، نظرا لموقفها الرافض للاعتراف بإسرائيل.