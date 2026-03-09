ماليزيا: نستطيع الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل

وأضاف في تصريحات للصحفيين أن إمدادات النفط والغاز المحلية في "وضع جيد" ولا نتوقع حدوث اضطرابات في السوق.
وتابع أن الحكومة لديها القدرة على الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل.
