ماليزيا: نستطيع الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل

08:24 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية الماليزي أميرة حمزة الاثنين إن البلاد في وضع اقتصادي جيد ولديها القدرة على استيعاب بعض التغييرات الناجمة عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط . اضافة اعلان





وأضاف في تصريحات للصحفيين أن إمدادات النفط والغاز المحلية في "وضع جيد" ولا نتوقع حدوث اضطرابات في السوق.



وتابع أن الحكومة لديها القدرة على الحفاظ على سعر الوقود المدعوم لمدة شهرين على الأقل.





