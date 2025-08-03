مالي.. اعتقال رئيس الوزراء الأسبق للبلاد

وأوضحت الإذاعة أنه بعد اعتقاله، وجهت إليه 4 تهم جنائية، بما فيها "تقويض الثقة بالدولة" و"أعمال مناهضة للسلطة الشرعية" و"التحريض على أعمال الشغب".
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