مايك والتز: ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني

هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق عن تطلع موسكو لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، معتبرا أن ذلك سيمثل الخطوة الأولى نحو وقف الصراع في أوكرانيا.
وفي سياق متصل، اتهم لافروف الدول الأوروبية بمحاولة تقويض التفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.
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