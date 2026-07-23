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مايك والتز: ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني

مايك والتز: ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني
ارشيفية
 
الخميس، 23-07-2026 01:57 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الرئيس دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني.

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وقال والتز خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها ترامب وفريقه، فإن هذا الأمر مخيب للآمال للغاية".

 

وكان ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا قبل نهاية ولايته الرئاسية.

هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق عن تطلع موسكو لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها في أنكوريج، معتبرا أن ذلك سيمثل الخطوة الأولى نحو وقف الصراع في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، اتهم لافروف الدول الأوروبية بمحاولة تقويض التفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.

 
 


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