مايك والتز: ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني

الوكيل الإخباري- أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز، أن الرئيس دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني.

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وقال والتز خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها ترامب وفريقه، فإن هذا الأمر مخيب للآمال للغاية".