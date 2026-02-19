ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟.. إن بي سي توضح

ونقلت القناة الأمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله: "لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن القيام بإجراءات عسكرية محتملة ضد إيران حيث تنتظر الولايات المتحدة ردا خطيا من طهران ربما قد يحل بعض الخلافات المتبقية".
ووفقا للمصدر نفسه، أوضح المسؤولون خلال اجتماع أن جميع القوات العسكرية الأمريكية اللازمة لعملية محتملة ستكون جاهزة بحلول منتصف مارس.
وفي الوقت نفسه، أشارت قناة إخبارية أخرى إلى أن الجيش الأمريكي مستعد لتوجيه ضربة لإيران بالفعل يوم السبت، لكن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قراره النهائي.
ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا بعض التقدم في المحادثات التي جرت في جنيف، إلا أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة بشكل كبيرحول عدد من القضايا الرئيسية.
