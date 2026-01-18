الأحد 2026-01-18 10:50 ص

ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

ل
أرشيفية
 
الأحد، 18-01-2026 10:39 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت بلومبرغ نقلا عن مسودة ميثاق أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في ⁠مجلس السلام الذي يرأسه.

اضافة اعلان


وأفاد التقرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس في ⁠البداية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس.


ووصف البيت الأبيض التقرير بأنه "مضلل" وأكد أنه لا توجد حدود دنيا لرسوم عضوية للانضمام إلى "مجلس السلام".


وقال في بيان "يمنح هذا ‍ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تبدي التزاما راسخا بالسلام والأمن والازدهار".


وردت وزارة الخارجية الأمريكية على تساؤل رويترز بهذا ‍الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.

 

البيان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد

رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

خاص بالوكيل رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

أخبار محلية وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد محلي الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي

غزة

فلسطين ترامب يدعو شخصيات للانضمام إلى مجلس السلام الخاص في غزة - أسماء

ل

عربي ودولي ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني

القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد

عربي ودولي القوات السورية تسيطر على أكبر حقل نفطي في البلاد



 






الأكثر مشاهدة