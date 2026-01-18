ما حقيقة مطالبة ترامب الدول بمليار دولار مقابل البقاء في مجلس السلام؟

وأفاد التقرير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتولى رئاسة المجلس في البداية، وأن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس.
ووصف البيت الأبيض التقرير بأنه "مضلل" وأكد أنه لا توجد حدود دنيا لرسوم عضوية للانضمام إلى "مجلس السلام".
وقال في بيان "يمنح هذا ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تبدي التزاما راسخا بالسلام والأمن والازدهار".
وردت وزارة الخارجية الأمريكية على تساؤل رويترز بهذا الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.
