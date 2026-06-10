ما مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل التصعيد الأخير؟

الوكيل الإخباري- نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض تعقيبه على منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث قال إن "المفاوضات مع إيران لا تزال جارية بشكل غير رسمي".

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وأكد المسؤول أن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تهديد ترمب بتصعيد الهجمات ضد طهران.



من جهته قال ترمب لـ "فوكس نيوز" إن طهران كانت تماطل في محادثات السلام ما أدى في النهاية لإحراز تقدم محدود جدا.