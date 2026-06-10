ما مصير المفاوضات بين طهران وواشنطن في ظل التصعيد الأخير؟

وأكد المسؤول أن المحادثات مع إيران مستمرة رغم تهديد ترمب بتصعيد الهجمات ضد طهران.
من جهته قال ترمب لـ "فوكس نيوز" إن طهران كانت تماطل في محادثات السلام ما أدى في النهاية لإحراز تقدم محدود جدا.
في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن التطورات العسكرية الأخيرة المرتبطة بإيران وإسرائيل والولايات المتحدة أثرت على مسار المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.
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