ما هي الاجهزة التي انفجرت في أيدي عناصر حزب الله؟

وأكد مصدر مقرب من حزب الله أن الحادث «خرق إسرائيلي»، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية. بينما وصف مسؤول في الحزب العملية بأنها «أكبر خرق يتعرض له الحزب».
ويستخدم حزب الله نظام «بايجر» للتواصل بين عناصره، فيما قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى لصحيفة النهار: إن «إسرائيل اخترقت نظام أجهزة الاتصالات الفردية وقامت بتفجيرها».
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