مباحثات إيرانية قطرية في الدوحة للوقوف على تداعيات حرب لبنان

وتستغرق زيارة الرئيس الإيراني يومين، وهي بدعوة من أمير قطر للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.
ويعقد الشيخ تميم بن حمد، ومسعود بزشكيان، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل من المتوقع أن يتطرقا فيها لتطورات الأحداث في المنطقة. وتشكل الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان محوراً أساسياً من المباحثات التي يجريها الشيخ تميم مع ضيفه. وتساهم قطر بأدوار في ملف الوساطة مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتؤكد قطر في تصريحات مسؤوليها على ضرورة وقف أعمال التصعيد وحل الخلافات عبر طاولة المفاوضات، وتفادي انزلاق المنطقة لانفجار يشعل فتيل أزمة شاملة تهدد السلم في العالم.
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