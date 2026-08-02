مباحثات قطرية مصرية بشأن جهود خفض التصعيد

بدوره، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة التزام الأطراف بالحوار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجدد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
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