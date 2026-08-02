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مباحثات قطرية مصرية بشأن جهود خفض التصعيد

علم مصر وقطر
علما مصر وقطر
 
الأحد، 02-08-2026 09:10 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الخارجية القطرية -في بيان لها- أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث باتصال مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي جهود خفض التصعيد بالمنطقة.اضافة اعلان


بدوره، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية ضرورة التزام الأطراف بالحوار وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وجدد دعم قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
 
 


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