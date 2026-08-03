مباحثات قطرية مع الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين

وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصالات ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم، مجددًا دعم بلاده لكل المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
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