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مباحثات قطرية مع الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين

علم قطر
علم قطر
 
الإثنين، 03-08-2026 10:34 م
الوكيل الإخباري-   أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالات مع وزراء خارجية الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عُمان والبحرين، بحث خلالها مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء القطري خلال الاتصالات ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ مذكرة التفاهم، مجددًا دعم بلاده لكل المساعي الهادفة إلى نزع فتيل التوتر والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
 
 


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