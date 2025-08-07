مباحثات مصرية إيرانية حول البرنامج النووي

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد العاطي وعراقجي، ناقشا في اتصال هاتفي بينهما، تطورات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. كما ناقشا الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي للقطاع واستمرار الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى تأكيد الوزيرين، ضرورة تقديم المساعدات الفورية لسكان غزة ووقف الجرائم الإسرائيلية.
كما نوهت إلى تطرق المباحثات إلى القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني، "في أعقاب العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران"، وفق البيان.
وفي هذا السياق، كانت الخارجية المصرية قد أشارت إلى مباحثات هاتفية جمعت عبد العاطي، بكل من نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك في اتصالين منفصلين.
وأكدت الوزارة أن هذه الاتصالات تأتي في إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر والدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمي.
وأشارت إلى تأكيد عبد العاطي، في اتصاله مع عراقجي، على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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