السبت 2025-12-20 01:03 ص

مباحثات مصرية روسية بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية وسوريا

مباحثات مصرية روسية بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية وسوريا
ارشيفية
الجمعة، 19-12-2025 11:40 م

الوكيل الإخباري-    شددت جمهورية مصر العربية، على رفضها لأية إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تقويض فرص حل الدولتين، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، ومنددة بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي نظيره الروسي سيرجي لافروف بالقاهرة، حيث عقد الوزيران مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن جلسة المشاورات السياسية بين الجانبين تناولت القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المستجدات الأخيرة في قطاع غزة، وجهود مصر لدعم الاستقرار والتهدئة فى قطاع غزة وتنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام، ونفاذ المساعدات الإنسانية الى القطاع، والانتقال لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.


كما استعرض الرؤية المصرية للمرحلة الانتقالية، حيث شدد على أهمية تمكين قوة الاستقرار الدولية، وتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية في قطاع غزة تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية، والبدء فى عملية التعافى المبكر وإعادة الإعمار.


كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ من استمرار حالة التصعيد في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من انتهاكات مروعة في حق المدنيين السودانيين.


واستعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، وتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحليلات النماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى أن اجواء المملكة ستكون باردة نسبيًا خلال الأيام الأربعة القادمة، ابتداءً من يوم السبت 19 كانون الأول 2025، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفي

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا والغرب لإنهاء الحرب

ورشة عمل

أخبار محلية ورشة عمل لمراجعة الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف للأعوام الخمسة القادمة

5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

فلسطين 5 شهداء جراء قصف الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين شرق غزة

العثور على شخص مفقود منذ ثمانية ايام في محافظة

أخبار محلية العثور على شخص مفقود منذ ثمانية ايام في الكرك

مباحثات مصرية روسية بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية وسوريا

عربي ودولي مباحثات مصرية روسية بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية وسوريا

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المنطقة الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية



 






الأكثر مشاهدة