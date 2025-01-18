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مباحثات مصرية قطرية حول غزة وسوريا

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 18-01-2025 12:30 ص

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، تطورات الأوضاع في غزة ومستجدات المشهد السوري.

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 وبحسب بيان للخارجية المصرية، "ثمن الوزيران الجهود الصادقة والمكثفة على مدار الـ15 شهرا الماضية والتنسيق الكامل بين البلدين والذي توج بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، بما يحقن دماء الشعب الفلسطيني ويسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير من أطرافه، كما تناولا بدء عمل آلية المتابعة المركزية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، "وأكدا دعمهما الكامل للشعب السوري الشقيق".

 
gnews

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