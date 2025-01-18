مباحثات مصرية قطرية حول غزة وسوريا

وأكد الوزيران أهمية تنفيذ الاتفاق دون تأخير من أطرافه، كما تناولا بدء عمل آلية المتابعة المركزية في القاهرة لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا، "وأكدا دعمهما الكامل للشعب السوري الشقيق".
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