مباحثات مصرية قطرية حول غزة وسوريا

الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، تطورات الأوضاع في غزة ومستجدات المشهد السوري.

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