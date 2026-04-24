الجمعة 2026-04-24 10:28 م

مبعوثا الرئيس الأميركي ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان السبت

و
الجمعة، 24-04-2026 09:34 م

الوكيل الإخباري - يتوجه المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، السبت، إلى باكستان لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بشأن وضع حد للحرب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

اضافة اعلان


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة فوكس نيوز: "أؤكد أن المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى باكستان صباح غد لإجراء محادثات ... مع ممثلين عن الوفد الإيراني".


وأشارت إلى أنه من غير المتوقع هذه المرة أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس على متن هذه الرحلة.

وأوضحت "تواصل الإيرانيون، كما دعاهم الرئيس، وطلبوا إجراء هذه المحادثات بشكل مباشر".


وأضافت "نأمل أن تكون هذه المحادثات مثمرة وأن تُسهم في دفع عجلة التوصل إلى اتفاق".


وتأتي هذه المحادثات بعد أكثر من أسبوعين من إجراء نائب الرئيس جاي دي فانس جولة أولى من المحادثات مع وفد إيراني في باكستان.


وكان من المفترض أن يعود فانس إلى باكستان في وقت سابق هذا الأسبوع، لكنه أرجأ رحلته بعد عدم تأكيد إيران مشاركتها.


وقالت ليفيت إن فانس لا يزال مستعدا للتوجه إلى باكستان، لكنه لن يغادر في الوقت الحالي.


وأكدت "سيكون الجميع على أهبة الاستعداد للسفر إلى باكستان إذا لزم الأمر".


وكان ويتكوف وكوشنر يجريان مفاوضات مع إيران قبيل شن إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما في 28 شباط ما دفع طهران إلى اتهامهما بالخداع.


وخلال الجولة الأولى من المحادثات في باكستان، صرّح فانس بأن إيران رفضت المطالب الأميركية بفرض قيود على برنامجها النووي المثير للجدل.


ومدّد ترامب وقف إطلاق النار إلى فترة غير محددة، بعد أن كان قد هدد بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها.


وقالت ليفيت "لطالما أراد الرئيس إعطاء الدبلوماسية فرصة. إنها خياره الأول دائما وهو على استعداد للقيام بذلك الآن أيضا".

 
 


و

ن

و

عربي ودولي مبعوثا الرئيس الأميركي ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى باكستان السبت

ز

و

ا

ت

ز

