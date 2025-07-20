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مبعوث أميركي: سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم

المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس بارِك
المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس بارِك
 
الأحد، 20-07-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس بارِك، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا يمثل "خطوة مبدئية قائمة على المبادئ"، موضحًا أن هذه الخطوة تمنح الشعب السوري فرصة لتجاوز سنواتٍ من "المعاناة التي لا توصف والفظائع التي لا تُحتمل".اضافة اعلان


وأضاف بارِك، في تصريح له عبر منصة (إكس)، أن سوريا تقف اليوم عند "مفترق طرق حاسم"، وأن "السلام والحوار يجب أن يسودا – وأن يسودا الآن".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي وقف إلى حد كبير خلف الحكومة السورية الناشئة، مشيرًا إلى أن هناك "تفاؤلًا حذرًا" يرافق محاولاتها للانتقال من إرثٍ من الألم إلى مستقبلٍ من الأمل.

لكنه عبّر عن صدمته إزاء التطورات الأخيرة على الأرض، قائلًا إن "الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة تقوّض سلطة الحكومة وتُفشل كل مظهر للنظام"، داعيًا جميع الفصائل إلى "وقف القتال فورًا، ووضع السلاح، والتخلي عن دوامة الثأر القبلي".
 
 
gnews

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