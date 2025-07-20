مبعوث أميركي: سوريا تقف عند مفترق طرق حاسم

وأضاف بارِك، في تصريح له عبر منصة (إكس)، أن سوريا تقف اليوم عند "مفترق طرق حاسم"، وأن "السلام والحوار يجب أن يسودا – وأن يسودا الآن".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي وقف إلى حد كبير خلف الحكومة السورية الناشئة، مشيرًا إلى أن هناك "تفاؤلًا حذرًا" يرافق محاولاتها للانتقال من إرثٍ من الألم إلى مستقبلٍ من الأمل.
لكنه عبّر عن صدمته إزاء التطورات الأخيرة على الأرض، قائلًا إن "الأعمال الوحشية التي ترتكبها الفصائل المتحاربة تقوّض سلطة الحكومة وتُفشل كل مظهر للنظام"، داعيًا جميع الفصائل إلى "وقف القتال فورًا، ووضع السلاح، والتخلي عن دوامة الثأر القبلي".
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