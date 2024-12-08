مبعوث الأمم المتحدة لسوريا: ملايين السوريين يتطلعون لوضع ترتيبات لمرحلة انتقالية

وحثّ الدبلوماسي جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم لإعادة بناء مجتمعهم، مضيفا أنه مستعد لدعم الشعب السوري في رحلته نحو مستقبل مستقر وشامل.
وكالات
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