مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل

وأضاف "يقومون بعمل جيد في الدوحة بشأن محادثات الرهائن بغزة وسأتوجه للعاصمة القطرية غدا".
وبين "أعتقد أن الرئيس ترامب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات".
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