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مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل

ترامب
ترامب
الثلاثاء، 07-01-2025 09:35 م

الوكيل الإخباري-   قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط "آمل تحقيق نتائج طيبة بشأن محادثات الرهائن في غزة بحلول موعد تنصيب الرئيس ترامب".

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وأضاف "يقومون بعمل جيد في الدوحة بشأن محادثات الرهائن بغزة وسأتوجه للعاصمة القطرية غدا".


وبين "أعتقد أن الرئيس ترامب ومكانته والخطوط الحمراء التي وضعها هي ما يدفع هذه المفاوضات".

 
gnews

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