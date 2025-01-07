مبعوث ترامب: حققنا تقدما كبيرا بمفاوضات صفقة التبادل

الوكيل الإخباري- قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط "آمل تحقيق نتائج طيبة بشأن محادثات الرهائن في غزة بحلول موعد تنصيب الرئيس ترامب".

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وأضاف "يقومون بعمل جيد في الدوحة بشأن محادثات الرهائن بغزة وسأتوجه للعاصمة القطرية غدا".