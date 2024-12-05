مبعوث ترامب يلتقي مع رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

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الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع لرويترز الأربعاء، إن مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف التقى مع رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبدء الجهود الدبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أن ستيف ويتكوف المبعوث الجديد سافر إلى قطر وإسرائيل في أواخر تشرين الثاني.



وذكر المصدر أن الاجتماعات تشير إلى أن قطر استأنفت دورها وسيطا رئيسا بعد تعليقها لذلك الدور الشهر الماضي، مضيفا أن من المرجح أن يعود مفاوضون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى العاصمة القطرية الدوحة لتسهيل جولة جديدة من المحادثات قريبا.