مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات تسجل أدنى مستوياتها في شباط

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صادرة عن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات نشرتها ستاندرد آند بورز غلوبال انخفاض مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة إلى مستوى شهري قياسي متدن في شباط.





وتتوقع مصادر تجارية انخفاضا أكبر في الأحجام في آذار، بعد اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية شباط، وبسبب عرقلة هجمات الطائرات المسيرة حتى الآن لعمليات تحميل النفط في هذا المركز الرئيسي لتزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.



وبلغ إجمالي مبيعات الوقود البحري، باستثناء زيوت التشحيم، 549765 مترا مكعبا (نحو 544570 طنا) في شباط، وذلك استنادا إلى أحدث البيانات وكذلك البيانات التاريخية المتاحة منذ عام 2021.



وتراجعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت 1% عن الشهر السابق لتصل إلى 365706 أمتار مكعبة.



وانخفضت مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت 35.6% مقارنة مع كانون الثاني لتصل إلى نحو 147000 متر مكعب الشهر الماضي.





