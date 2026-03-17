مبيعات وقود السفن في الفجيرة بالإمارات تسجل أدنى مستوياتها في شباط

الثلاثاء 2026-03-17 06:55 م

ارشيفية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات صادرة عن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بالإمارات نشرتها ستاندرد آند بورز غلوبال انخفاض مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة إلى مستوى شهري قياسي متدن في شباط.اضافة اعلان


وتتوقع مصادر تجارية انخفاضا أكبر في الأحجام في آذار، بعد اندلاع الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في نهاية شباط، وبسبب عرقلة هجمات الطائرات المسيرة حتى الآن لعمليات تحميل النفط في هذا المركز الرئيسي لتزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.

وبلغ إجمالي مبيعات الوقود البحري، باستثناء زيوت التشحيم، 549765 مترا مكعبا (نحو 544570 طنا) في شباط، وذلك استنادا إلى أحدث البيانات وكذلك البيانات التاريخية المتاحة منذ عام 2021.

وتراجعت مبيعات الوقود البحري منخفض الكبريت 1% عن الشهر السابق لتصل إلى 365706 أمتار مكعبة.

وانخفضت مبيعات الوقود البحري عالي الكبريت 35.6% مقارنة مع كانون الثاني لتصل إلى نحو 147000 متر مكعب الشهر الماضي.
 
 


أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية وزير البيئة يلتقي مجموعة من الناشطين البيئيين

و

أخبار محلية الحكومة تتوعد كل من يرتكب مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات خلال العيد

و

أخبار محلية قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الثلاثاء

و

أخبار الشركات "وضوح" تتكفّل بتوزيع 6600 وجبة إفطار بالتعاون مع "عزوتي"

ل

أخبار محلية عاجل الحكومة تطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

و

أخبار محلية وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين

و

أخبار محلية عاجل الملك وعاهل البحرين يشددان على ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة

ت

أخبار محلية نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر



 






الأكثر مشاهدة