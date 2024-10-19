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متجهة إلى إسرائيل .. الحوثيون يستهدفون سفينة في بحر العرب بعدد من المسيرات

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 19-10-2024 12:10 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الجمعة، أنها استهدفت سفينة في بحر العرب، بعدد من المسيرات، وذلك بسبب "انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".اضافة اعلان


وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن جماعته " نفذت عملية استهداف لسفينة (ميغالوبوليس) في بحر العرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل".

وأشار البيان إلى " استمرار استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

سكاي نيوز
 
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