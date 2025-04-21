متحدث سابق باسم البنتاغون يشير إلى احتمال إقالة وزير الدفاع الأمريكي

وقال إليوت الذي تمت إقالته في مارس الماضي، إن "فوضى عارمة" كانت تسود في البنتاغون على مدى الشهر الماضي، وسط فضيحة التسريبات والتسريحات الجماعية للموظفين. وذكر أن "الخلل في عمل المؤسسة الدفاعية الأمريكية تسبب بإلهاء كبير" للرئيس دونالد ترامب، الذي اشتهر بمحاسبة كبار المسؤولين في إدارته".
ووفقا له، بات معلوما في الأسبوع الماضي عن الاستقالة المحتملة لرئيس مكتب وزير الدفاع الأمريكي جو كاسبر، وفي وقت سابق تم إرسال نائب رئيس هذا المكتب دارين سيلنيك، وكذلك مستشار وزير الدفاع دان كالدويل، في إجازة إدارية.
ونوه بأن "اهتمام البنتاغون في الشهر الماضي، تحول من العمليات القتالية إلى الدراما التي لا تنتهي، وعلى الأغلب سيصفق كثيرون من موظفي الوزارة لترامب إذا قرر تطهير القيادة في البنتاغون".
وختم المتحدث السابق قوله: "وبعبارة بسيطة، تسود في البنتاغون حالة من الفوضى الكاملة.
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