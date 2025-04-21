الإثنين 2025-04-21 08:37 ص
 

متحدث سابق باسم البنتاغون يشير إلى احتمال إقالة وزير الدفاع الأمريكي

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أرشيفية
 
الإثنين، 21-04-2025 08:02 ص

الوكيل الإخباري- عرب جون إليوت المتحدث السابق باسم البنتاغون، في مقال نشرته صحيفة بوليتيكو، عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يبقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في منصبه لفترة طويلة.

وقال إليوت الذي تمت إقالته في مارس الماضي، إن "فوضى عارمة" كانت تسود في البنتاغون على مدى الشهر الماضي، وسط فضيحة التسريبات والتسريحات الجماعية للموظفين. وذكر أن "الخلل في عمل المؤسسة الدفاعية الأمريكية تسبب بإلهاء كبير" للرئيس دونالد ترامب، الذي اشتهر بمحاسبة كبار المسؤولين في إدارته".

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وأضاف المتحدث السابق: "في ضوء كل ذلك، من الصعب أن نتخيل أن وزير الدفاع الحالي سيبقى في منصبه لفترة طويلة".


ووفقا له، بات معلوما في الأسبوع الماضي عن الاستقالة المحتملة لرئيس مكتب وزير الدفاع الأمريكي جو كاسبر، وفي وقت سابق تم إرسال نائب رئيس هذا المكتب دارين سيلنيك، وكذلك مستشار وزير الدفاع دان كالدويل، في إجازة إدارية.


ونوه بأن "اهتمام البنتاغون في الشهر الماضي، تحول من العمليات القتالية إلى الدراما التي لا تنتهي، وعلى الأغلب سيصفق كثيرون من موظفي الوزارة لترامب إذا قرر تطهير القيادة في البنتاغون".


وختم المتحدث السابق قوله: "وبعبارة بسيطة، تسود في البنتاغون حالة من الفوضى الكاملة.

 

RT

 
gnews

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