 
الخميس 2024-10-31 04:03 م
 

متسبباً بوفاة وعشرات الإصابات .. أكبر إعصار يضرب تايوان منذ 3 عقود

فيضانات تايوان
فيضانات تايوان
الخميس، 31-10-2024 02:36 م
الوكيل الإخباري- ضرب إعصار "كونغ ري" تايوان مما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة 73 آخرين بسبب الحوادث الناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، وفقا لما أعلنه مركز عمليات الطوارئ المركزي.اضافة اعلان


وتجاوز نطاق الإعصار 320 كيلومترا، مما يجعله أكبر إعصار يضرب تايوان منذ نحو ثلاثة عقود.

وقالت حكومة مقاطعة نانتو بوسط تايوان إن شجرة على جانب الطريق سقطت على شاحنة، مما أسفر عن نقل سيدة (56 عاما) إلى المستشفى والإعلان عن وفاتها لاحقا.

من ناحية أخرى أصيب 73 شخصا في حوادث ذات صلة بالإعصار.

وأوضح المركز أنه تم تسجيل أكثر من 1429 حادثا، مثل سقوط الأشجار أو تضرر الطرق، مضيفا أنه تم إجلاء 9658 شخصا في المناطق المعرضة للكوارث في المدن والمقاطعات المختلفة.

وانقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن 207 آلاف و209 أسرة في وقت مبكر من اليوم الخميس.

ولفت مركز عمليات الطوارئ المركزي أنه لم يتمكن بعد من التواصل مع سائحين اثنين من التشيك، أكد دخولهما متنزه تاروكو الوطني.

وقد تم إغلاق المدارس والأعمال التجارية في أنحاء تايوان اليوم، كما تم إغلاق الأسواق المالية وأسفر الطقس السيء عن إلغاء جميع الرحلات الجوية المحلية وما لا يقل عن 298 رحلة دولية.

وفي شمال تايوان، تردد أن سفينة شحن صينية انحرفت وجنحت بالقرب من شواطئ يهليو جيوبارك في مدينة نيو تايبيه بسبب الطقس السيء، وتم فرض إجراءات طوارء لمنع أي تسرب نفطي من تلويث المحيط والأنظمة البيئية الساحلية.

من جهته قال الرئيس التايواني لاي تشينج تي، الذي حضر اجتماع مركز عمليات الطوارئ، إن الجيش مستعد لدعم جهود الوقاية من الكوارث، وطالب المواطنين والسائحين بتجنب المناطق الساحلية لسلامتهم.

ومن المتوقع أن يغادر الإعصار غرب تايوان في وقت لاحق من اليوم، ليتوجه نحو جنوب-شرق الصين.

روسيا اليوم
 
gnews

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