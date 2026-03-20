متى ستتوقف الحرب ؟ ترامب يحسم الجدل بجواب صادم

وقال لصحفيين: "يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار. فمثلما تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق نار وأنت تبيد الطرف الآخر".
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تقرر الولايات المتحدة إنهاءها.
وبشأن عرض بريطانيا المساعدة، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه جاء متأخرًا للغاية، وأنه كان على بريطانيا التحرك بسرعة أكبر.
وفيما يتعلق بمضيق هرمز، اعتبر ترامب أنه "سيكون من الجيد أن تتدخل الصين"، لافتا إلى أن المضيق "عند مرحلة معينة سيُفتح من تلقاء نفسه"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع يتطلب "الكثير من المساعدة".
وأشار ترامب إلى أن إيران أعدمت أشخاصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات.
-
أخبار متعلقة
-
بريطانيا توافق على استخدام واشنطن قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن
-
ترامب: على دول "الناتو" المساعدة في تأمين مضيق هرمز
-
البحرين تنضم في بيان مشترك لعدد من الدول بشأن التطورات في مضيق هرمز
-
الصحة اللبنانية: 21 جريحا في غارة والجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف
-
المفوض العام للأونروا: استمرارية الوكالة باتت موضع شك
-
روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان
-
قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ
-
"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة