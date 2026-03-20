السبت 2026-03-21 04:32 ص

متى ستتوقف الحرب ؟ ترامب يحسم الجدل بجواب صادم

الجمعة، 20-03-2026 11:47 م
الوكيل الإخباري-  أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عدم رغبته في وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.اضافة اعلان


وقال لصحفيين: "يمكننا إجراء حوار، لكنني لا أريد وقف إطلاق النار. فمثلما تعلمون، لا تبرم وقف إطلاق نار وأنت تبيد الطرف الآخر".

وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن إسرائيل ستكون مستعدة لإنهاء الحرب مع إيران عندما تقرر الولايات المتحدة إنهاءها.

وبشأن عرض بريطانيا المساعدة، أشار الرئيس الأميركي إلى أنه جاء متأخرًا للغاية، وأنه كان على بريطانيا التحرك بسرعة أكبر.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، اعتبر ترامب أنه "سيكون من الجيد أن تتدخل الصين"، لافتا إلى أن المضيق "عند مرحلة معينة سيُفتح من تلقاء نفسه"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع يتطلب "الكثير من المساعدة".

وأشار ترامب إلى أن إيران أعدمت أشخاصا بسبب مشاركتهم في احتجاجات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة