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متى موعد عيد الأضحى ؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى
 
الجمعة، 23-05-2025 10:02 م

الوكيل الإخباري-  يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 يونيو/حزيران 2025، وفق الحسابات الفلكية.

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ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.


ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الثلاثاء 27 مايو/أيار الجاري، بحسب تقويم أم القرى.

 
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