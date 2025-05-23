متى موعد عيد الأضحى ؟

ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.
ولا يمكن الجزم بموعد العيد حتى الآن، إذ يرتبط برؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو السلطات السعودية لتحريه مساء الثلاثاء 27 مايو/أيار الجاري، بحسب تقويم أم القرى.
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