متى موعد عيد الأضحى ؟

الوكيل الإخباري- يحتفل المسلمون في مختلف أنحاء العالم بعيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة بحسب التقويم الهجري، والذي من المتوقع أن يوافق هذا العام يوم الجمعة الموافق 6 يونيو/حزيران 2025، وفق الحسابات الفلكية.

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ويأتي عيد الأضحى في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يقف حجاج بيت الله الحرام خلاله على جبل عرفة لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن ينفروا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.